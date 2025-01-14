Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes çok yakın

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken, binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası toplum İsrail’e saldırıları durdurma çağrısında bulunurken, ateşkes anlaşması için müzakereler devam ediyor.

Katar'dan ilk açıklama

Gazze'de ateşkese ilişkin görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Katar Dışişleri Sözcüsü tarafından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Uygulama konusunda bazı detay hususlar kaldı. Büyük anlaşmazlıklar ise aşıldı." ifadelerine yer verildi."

Hamas'tan açıklama

Hamas'tan son dakika bir ateşkes açıklaması geldi. Hamas, Doha müzakerelerinde Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını bildirdi.

Ateşkes anlaşması sürecinde yaşananlar

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti. Biden "İsrail ve Hamas arasındaki savaş konusunda, aylar önce ayrıntılı olarak ortaya koyduğum bir önerinin nihayet meyve vermesinin eşiğindeyiz" diye konuşmuştu.

Trump'tan açıklama

ABD’nin gelecek hafta göreve başlayacak olan yeni başkanı Trump Pazartesi günü Newsmax’a verdiği röportajda, "Bu işi halletmeye çok yakınız ve onlar (Hamas) da halletmek zorundalar. Eğer bunu yapmazlarsa, orada çok fazla sorun olacak... Anladığım kadarıyla bir el sıkışma söz konusu ve bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Belki de hafta sonuna kadar" ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da Katar’ın başkenti Doha’da yapılan müzakerelerde hazır bulunuyor.

Batı medyasına dün değerlendirmelerde bulunan Hamas yetkilileri de ateşkes ve esir takası konularında ilerleme kaydedildiğini, İsrail'in son anda tutumunu değiştirmediği müddetçe gelecek iki gün içinde bir anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın diğer taslaklardan ’’çok daha iyi göründüğünü’’ söylemişti.

24 saat çok kritik

İsrailli bir yetkili bugün İsrail medyasına anlaşma taslağının Hamas'ın onayını beklediğini ve gelecek 24 saatin kritik olduğunu belirtmişti. ABD merkezli Axios’a konuşan üç ABD’li yetkiliye göre ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün, İsrail-Hamas savaşının ardından Gazze'nin yönetimi ve yeniden inşasına ilişkin hazırladığı planı bugün sunması bekleniyor. Habere göre Blinken, hazırladığı planın Trump'ın başkanlığı dönemi de dahil olmak üzere, Gazze'ye yönelik gelecek tüm planlar için bir referans noktası olmasını umuyor.