Katar duyurdu: Hamas-İsrail arasında arabuluculuk yapmayacağız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in başkent Doha’da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından, ülkenin güvenliği tam anlamıyla sağlanana kadar Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

"Katar’ın güvenliğini sağlayana kadar arabuluculuk yapmayacak"

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari bir basın toplantısında “Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir” dedi, Katar’ın güvenliğini sağlayana kadar arabuluculuk yapmayacağını duyurdu.

Katar yönetiminin açıklaması şu şekilde;

"Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk çabalarını tartışmayacağız. Netanyahu'nun arabuluculuk yapan ülkeye saldırmakta ve kendisiyle müzakere edenleri suikastta ısrarcı olması nedeniyle, müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor.“

Ne olmuştu

9 Eylül’de İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir toplantıyı hedef alarak başarısız bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Hamas, üst düzey isimlerinin saldırıdan sağ çıktığını duyururken, aralarında Katarlı bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Arap-İslam ülkeleri acil toplantıya çağrıldı. Ancak yapılan zirvede somut bir karar alınamadı. Öte yandan Katar’ın da yer aldığı Körfez ülkeleri, ortak bir savunma paktı kurduklarını ilan ederek, herhangi bir ülkeye yönelik saldırının tümüne yapılmış sayılacağını bildirdi. Bu girişime ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, söz konusu oluşum için önümüzdeki günlerde Doha’da yeni bir toplantı düzenleneceği açıklandı.