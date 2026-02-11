Katar Emiri ve ABD Başkanı Trump bölgesel güvenlik konularını görüştü

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim ile Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel gerginliklerin azaltılması, güvenlik ve barışı güçlendirmek için uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, ortak çıkarlar konusunda koordinasyon ve istişarenin önemine vurgu yapıldı.

Katar Emiri ve Trump ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.