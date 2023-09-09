Katar Fas'a arama kurtarma ekibi gönderecek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Emir Al Sani'nin Fas'ta meydana gelen depremin ardından yardım çalışmalarını desteklemek için acil arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme yardımının Fas'a ne zaman ulaşacağına ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre, en az 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin yaralandığını açıklamıştı.