Katar: Gazze ateşkesi için arabuluculuk kararlılıkla sürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha’da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’ın yürüttüğü arabuluculuk çerçevesinde Hamas ile İsrail arasında süren Gazze ateşkes görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Katar’dan ateşkes sürecine güçlü bağlılık mesajı

Ensari, Katar’ın Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerle birlikte Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesini hedefleyen anlaşmanın başarıya ulaşması için güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti. Katar’ın ateşkesin hayata geçirilmesine odaklandığını belirten Ensari, Gazze halkına insani desteğin kesintisiz sürdürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik planın uygulanmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

İsrail’in Katar’ın arabuluculuk rolünü hedef alan açıklamalarına da değinen Ensari, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi. Söz konusu tutumun Katar’ın üstlendiği arabulucu misyonu etkilemeyeceğini vurgulayan Ensari, Doha’nın bu süreçten geri adım atmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Katar’ın diğer arabulucularla yakın temasını sürdürdüğünü belirten Ensari, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Ensari, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ensari, İsrail’in sahadaki uygulamalarının Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığını ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çabaları sekteye uğrattığını ifade ederek, Tel Aviv yönetiminin ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.