Katar Gazze'deki ateşkes müzakerelerinden çekildi

Reuters'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Katar'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili Cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail'in "müzakere masasına dönme konusunda samimi bir istek göstermeleri" durumunda Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapmaya çalışmaktan vazgeçeceğini söyledi.

Yetkili, Körfez ülkesinin ayrıca Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin "artık amacına hizmet etmediği" sonucuna vardığını da sözlerine ekledi.

Bu hamle, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırarak Gazze savaşını başlatmasından bu yana ateşkes sağlama çabalarında yaşanan en büyük olumsuzluk olarak kayıtlara geçti.

Yetkili, "Katarlılar, çatışmanın başından beri, yalnızca her iki taraf da bir çözüm bulma konusunda gerçek bir ilgi gösterdiğinde arabuluculuk yapabileceklerini söylüyorlar" dedi ve Katar'ın kararını Hamas, İsrail ve ABD yönetimine bildirdiğini sözlerine ekledi.