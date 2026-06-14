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Katar heyeti arabuluculuk kapsamında Tahran'a geldi

Katar’dan gelen heyet, İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda son durumu değerlendirmek üzere Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi. Arabuluculuk girişimleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasında yürütülen diplomatik sürecin son gelişmeleri ele alındı.

Haber Merkezi
AA
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Katar heyeti arabuluculuk kapsamında Tahran'a geldi
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Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Katar heyeti, arabuluculuk için Tahran'a geldi.

Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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