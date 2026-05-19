Katar: Hürmüz Boğazı'nın mevcut şekilde kapatılması uluslararası hukuku tamamen ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki tehlikeli gerilimin çözümünün diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurgulayan Ensari, Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ifade etti. Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de ateşkesin sürdürülmesi amacıyla yoğun diplomatik temaslarda bulunduğunu aktardı.

Diplomasi ve diyalog dışında başka bir çözüm yolu olmadığını vurgulayan Ensari, Katar’ın yürüttüğü tüm bölgesel ve uluslararası temasların gerilimin yeniden tırmanmasını önlemeye odaklandığını ifade etti.

"Hürmüz Boğazı'nın mevcut şekilde kapatılması uluslararası hukuku tamamen ihlal ediyor ve bu kabul edilemez"

Katar'ın Körfez ülkeleri, Arap Birliği ve dost ülkelerle koordinasyonu sürdürdüğünü belirten Ensari, gerilimi kontrol altına almaya yönelik tüm uluslararası çabaları desteklediklerini dile getirdi.

Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın mevcut şekilde kapatılması uluslararası hukuku tamamen ihlal ediyor ve bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Katar'ın uluslararası hukuk çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş hakkına sahip olduğunu söyleyen Ensari, Doha yönetiminin boğazın kontrolüne ilişkin herhangi bir yeni düzenlemenin tarafı olmadığını belirtti.

Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ABD Başkanı Donald Trump dahil uluslararası liderlerle yaptığı temaslarda, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılmasının önemini vurguladığını aktardı.

"Bölgede kimse yeniden askeri gerilim istemiyor"

Bölge ülkelerinin son dönemde yaşanan askeri gerilime geri dönmek istemediğini belirten Ensari, mevcut ateşkesin korunmasının tüm tarafların önceliği olduğunu ve Katar'ın önceliğinin de yalnızca geçici bir ateşkes değil, bölgesel güvenliği sağlayacak kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu ifade etti.

Ensari, "Bölgede hiç kimse yeniden askeri gerilim istemiyor. Biz de bunun yeniden yaşanmaması için uğraşıyoruz." dedi.

Pakistan öncülüğündeki arabuluculuk sürecinin zaman gerektirdiğini söyleyen Ensari, Katar'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.

Müzakerelerin sonucuna ilişkin şu aşamada iyimser ya da kötümser değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını dile getiren Ensari, diplomatik çözümün desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Ensari, İran'ın savaş sırasında Katar'ın egemenliğini, halkını ve ekonomik refahını hedef aldığını belirterek, bunun hafife alınamayacak bir durum olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Katar'ın İran halkıyla ilişkilerinin iyi komşuluk temelinde sürdüğünü dile getiren Ensari, "İran halkı da bölgedeki diğer halklar gibi barış ve refah içinde yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.

"İki LNG tankerlerimizin Hürmüz'den geçişi normalleşme anlamına gelmiyor”

Katarlı iki LNG tankerinin son olarak Hürmüz Boğazı'ndan Pakistan yönüne geçiş yaptığını belirten Ensari, bunun deniz trafiğinin tamamen normale döndüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Ensari, hâlen tam yüklü 10'dan fazla LNG tankerinin boğaz içinde beklediğini belirterek, mevcut durumun küresel enerji güvenliği ve enerji fiyatları açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Katar'da temel ürün tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını kaydeden Ensari, acil durum planları sayesinde stratejik stoklara başvurma ihtiyacı doğmadığını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'na saldırı uluslararası hukuk, insani değerler ve seyrüsefer güvenliğinin açık ihlali

İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik ihlallerine de değinen Ensari, Katar'ın Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimi kesin bir dille reddettiğini ve uluslararası toplumun Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun net olduğunu söyleyen Ensari, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil tüm haklarının korunması gerektiğine ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının önemine dikkati çekti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya da değinen Ensari, söz konusu saldırının Gazze Şeridi'ne yönelik haksız ablukanın sürdürülmesi ile uluslararası hukuk, insani değerler ve seyrüsefer güvenliğinin açık ihlali anlamına geldiğini belirterek, İsrail'in filoya el koymasının ardından alıkoyduğu aktivistlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.