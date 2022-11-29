Katar ile Almanya'dan 15 yıllık LNG anlaşması

Katarlı doğalgaz şirketi QatarEnergy'nin CEO'su Saad al-Kaabi, şirketin 2026'dan itibaren en az 15 yıl boyunca Almanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için ABD'li enerji şirketi ConocoPhillips ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, her yıl iki milyon ton LNG, Katar'daki başlıca LNG üretim tesisi olan Ras Laffan'dan Almanya'nın kuzeyindeki LNG terminali Brunsbuettel'e sevk edilecek.

ConocoPhillips ile ortak düzenlenen basın açıklamasında Kaabi, "Almanya, Avrupa'daki en büyük doğalgaz pazarını temsil ediyor ve biz onların enerji güvenliğini desteklemekte kararlıyız" dedi.