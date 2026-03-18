Katar: İran’ın enerji tesislerini hedef almak tehlikeli ve sorumsuzca
Katar, enerji altyapısının hedef alınmasının küresel arz güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, İran’daki tesislere yönelik saldırıyı “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirdi. Taraflara itidal çağrısı yapılırken, gerilimin tırmanmasının bölge ve enerji piyasaları üzerindeki riskleri artırdığı vurgulandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in İran’ın Güney Pars doğalgaz sahasıyla bağlantılı tesisleri hedef almasını “Bölgedeki askeri tırmanış sırasında tehlikeli ve sorumsuz bir adım” olarak nitelendirdi.
Sözcü, enerji altyapısının hedef alınmasının küresel enerji güvenliği, bölge halkı ve çevre için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak uluslararası hukuka uyulması ve bölgenin güvenliği ile istikrarını koruyacak şekilde gerilimin düşürülmesi gerektiği belirtildi.
Katar ayrıca İran’ın Güney Pars sahasının, ülkenin Kuzey Sahası’nın bir uzantısı olduğunu hatırlattı.