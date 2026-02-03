Katar: Refah Sınır Kapısı’nın Filistinlilere açılması doğru bir adım

Bakanlıktan yapılan açıklamada Katar Devleti’nin, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nın Filistinlilerin geçişine açılmasının, özellikle insani yardım ve sağlık sektörlerindeki sivillerin trajik durumuna çözüm bulma yolunda doğru bir adım olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca tam olarak uygulanmasının ve insani yardımın Şeride sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde ulaşmasının sağlanması için geçiş noktalarının açılmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlık, Katar Devleti'nin Filistin davasına ve kardeş Filistin halkının uluslararası hukuka ve iki devletli çözüme dayalı kararlılığına olan sarsılmaz ve kararlı desteğini yineledi. İki devletli çözüm, 1967 sınırları içinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına almaktadır.”