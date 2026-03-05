Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşları başlatıyor

Katar Havayolları’nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bölgede mahsur kalan yolcular için 5 Mart itibarıyla sınırlı sayıda özel uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu.​​​​​​​

Açıklamada, hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle tarifeli seferlerin askıda olduğu, ancak insani amaçlı "yardım uçuşlarının" devreye alınacağı belirtildi.

Bugün itibarıyla Maskat ve Riyad üzerinden Avrupa’nın kilit noktalarına özel seferler düzenleneceği ve planlanan rotalar arasında Maskat'tan Londra, Berlin, Kopenhag, Madrid, Roma ve Amsterdam; Riyad'dan ise Frankfurt'un yer alacağı kaydedildi.

Gelişmelerin kamuoyuna anlık olarak güncellenerek aktarılacağı ifade edildi.