Katar'da 4 günlük yas ilan edildi!

Katar Emirlik Divanı, ülkenin eski emiri ve mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiği belirtildi. Yas süresinin bugün itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, yarından itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmaların durdurulacağı, çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği ve yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.