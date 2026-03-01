Katar’da futbol faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı

Katar’da futbol faaliyetleri askıya alındı. Katar Futbol Federasyonu, ülke genelinde planlanan tüm turnuva ve maçların hemen ertelendiğini açıkladı. Yeni bir duyuru yapılana kadar sahalarda hiçbir karşılaşma gerçekleşmeyecek.

Federasyonun açıklamasında, organizasyonların yeniden başlayacağı tarihin daha sonra resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Ligdeki diğer organizasyonlar da durduruldu

Alınan karar doğrultusunda Katar Yıldızlar Ligi’nin 17. haftasında bu cumartesi oynanması planlanan karşılaşmalar da programdan çıkarıldı. Al Shamal ile Qatar SC ve Al Arabi ile Al Sailiya arasında yapılması beklenen mücadeleler şimdilik ileri bir tarihe bırakıldı. Ligdeki diğer organizasyonlar da aynı kapsamda durduruldu.

Kararın yaşanan çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtildi

Federasyon tarafından yapılan duyuruda, “Tüm turnuva, müsabaka ve maçların derhal ve ikinci bir emre kadar ertelendiğini bildiririz. Organizasyonların yeniden başlama tarihleri resmi kanallarımızdan açıklanacaktır. Yüce Allah’tan ülkemizi korumasını ve güvenlik ile huzur vermesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, son saatlerde İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından ülkedeki spor faaliyetleri tedbir amacıyla durduruldu.