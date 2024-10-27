  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Katar'da kritik 'Gazze' zirvesi: CIA ve Mossad rehine takası için masada
Takip Et

Katar'da kritik 'Gazze' zirvesi: CIA ve Mossad rehine takası için masada

CIA ve MOSSAD yöneticileri ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, bugün Doha’da bir araya gelerek Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehine değişimi konularını görüşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katar'da kritik 'Gazze' zirvesi: CIA ve Mossad rehine takası için masada
Takip Et

CIA ve MOSSAD yöneticileri ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bugün Doha’da Gazze’de ateşkesi ve rehine takasını görüşecek.

Esir takası müzakereleri için görüşülecek

İsrail cephesinden yapılan açıklamada, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea’nın Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakereleri ‘teşvik etmek’ amacıyla Katar’a gideceği açıklanmıştı. Görüşmede, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad’ın da yer alacağı bildirilmişti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Aras: Belediyeler vatandaşa hizmet mi etsin? Borç mu ödesin?Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Aras: Belediyeler vatandaşa hizmet mi etsin? Borç mu ödesin?Şehirler

 

Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!Naci Görür, sosyal medyadan isyan etti: Söyleyen haddini bilmeli!Gündem

 

Dünya
Gürcistan'da seçim sonuçlandı: Rusya yanlısı iktidar kazandı
Gürcistan'da seçim sonuçlandı: Rusya yanlısı iktidar kazandı
Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü yaşadı
Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü yaşadı
Rusya: Donetsk'te İzmaylovka yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Rusya: Donetsk'te İzmaylovka yerleşim birimi kontrolümüze geçti
Chery, 15 milyonuncu aracını banttan indirdi
Chery, 15 milyonuncu aracını banttan indirdi
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 5,7 milyon kişiyi yerinden etti
Biden açıkladı: Elon Musk kariyerine böyle başlamış
Biden açıkladı: Elon Musk kariyerine böyle başlamış