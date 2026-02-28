Katar’dan İran’ın balistik füze saldırılarına sert tepki: Egemenliğe yönelik “kabul edilemez” ihlal

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’dan kaynaklandığı iddia edilen balistik füze saldırılarını ulusal egemenliğe yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu tür eylemlerin sadece Katar’ı değil, tüm Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Doha yönetiminin tepkisi ve egemenlik vurgusu

Doha yönetimi, saldırıların ardından uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli yanıtı verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti ve egemenliğini korumak için kararlı adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlık, diplomatik çözümlerden yana olduğunu ancak saldırının iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir gerilim yarattığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, İran’ın bu saldırısının yalnızca Katar’ı değil, diğer Körfez ülkelerini de hedef aldığını belirten Doha, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bölgedeki artan gerginlik, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleri tarafından da sert bir şekilde kınandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İran’ın eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirirken, bölgesel güvenliğin korunması çağrısında bulundu. Aynı gün Birleşik Krallık, vatandaşlarına bölgede sığınak talimatı ve seyahat uyarıları yayınladı; bu gelişmeler, güvenlik ortamının belirsizliğini artıran yeni bir adım olarak öne çıktı.

Saldırı sırasında Abu Dhabi’de bir kişi hayatını kaybederken, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi. Katar, İran’ın saldırılarını “kabul edilemez bir tırmanış” olarak nitelendirerek, hem ulusal güvenliğini hem de bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.