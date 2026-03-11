  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu
Takip Et

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyulurken, füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu
Takip Et

Katar'da yaşayanların cep telefonlarına “ulusal acil durum” uyarısı gönderildi. Bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Katar’ı hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

THY’nin Ermenistan seferleri başladıTHY’nin Ermenistan seferleri başladıHavacılık

 

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler İstanbul'da yapılabilirKremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler İstanbul'da yapılabilirDünya

 