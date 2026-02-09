Katar'ın dev LNG projesinde gecikme bekleniyor

QatarEnergy, milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) genişleme projesinin başlangıcını yıl sonuna kadar ertelemeyi planlıyor.

Kaynaklara göre, şirket paydaşlarına ve alıcılara Kuzey Sahası Doğu tesisindeki üretimin ancak dördüncü çeyrekte başlayacağını bildirdi. Bu, önceki üçüncü çeyrek planlarına kıyasla hafif bir gecikme anlamına geliyor. Projenin 2027'ye bile sarkabileceği belirtiliyor.

Katar'ın bu projesi, on yılın sonuna kadar piyasaya ulaşması beklenen rekor düzeydeki yeni arz dalgasının bir parçası. Ancak dünya çapındaki proje gecikmeleri ve Avrupa'nın Rus gazını LNG ile değiştirme hamlesi, bir arz fazlasının ortaya çıkışını sürekli erteliyor.

Projenin bir paydaşı olan ConocoPhillips geçen hafta, genişlemenin bu yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini açıkladı. Kuzey Sahası Doğu, Katar'ın ihraç kapasitesini 2030'a kadar 142 milyon tona (neredeyse iki katına) çıkaracak olan dev genişlemesinin ilk aşamasını oluşturuyor.

Gecikmenin nedeni henüz netlik kazanmadı.