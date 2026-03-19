Katar’ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'si yok oldu!

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerini hedef almaya devam ederken, Katar’ın LNG üretimi ciddi hasar aldı. Katar devletine ait QatarEnergy CEO'su Saad al-Kaabi, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin yok olduğunu belirterek, hasar gören tesislerin onarımının üç ila beş yıl süreceğini söyledi.

Al-Kaabi, "Katar'ın ve bölgenin böyle bir saldırıya maruz kalacağını, özellikle de Ramazan ayında kardeş bir Müslüman ülke tarafından bu şekilde saldırıya uğrayacağımızı hayal bile edemezdim" dedi.