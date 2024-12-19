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Katili, Google Street View uygulaması yakalattı!

İspanya'nın kuzeyindeki bir kasabada meydana gelen cinayet vakasını çözmek için Google Street View uygulamasından alınan bir görüntünün kritik bir ipucu sağladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Katili, Google Street View uygulaması yakalattı!
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Polis, uygulamanın bir adamın arabasının bagajına büyük bir beyaz plastik torba yerleştirdiği anı yakaladığını ve bunun kurbanın cesedinin taşındığı an olduğu iddia edildiğini açıkladı.

Google Street View, dünyanın dört bir yanındaki sokakların kameralarla donatılmış araçlar tarafından görüntülenmesini sağlıyor.

Bu vaka, Google araçlarının 15 yıl sonra Tajueco kasabasını ziyaret ettiği sırada kayıt altına alındı.

Olayla ilgili geçen ay iki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, geçen yıl Ekim ayında kaybolan ve geçen hafta parçalanmış halde bir mezarlıkta bulunan bir adamın ölümünden sorumlu olmakla suçlanıyor.

Yetkililer, başka bir fotoğraf dizisinde, bir kişinin el arabasıyla büyük bir beyaz paketi taşıdığını gösteren bulanık bir siluetin yer aldığını söyledi.

Ancak polis, bu görüntülerin davanın çözümünde "belirleyici" olmadığını vurguladı.

Şüpheli mesajlar ve gözaltılar

İspanyol El País gazetesine göre, kurbanın 33 yaşında bir Küba vatandaşı olduğu belirtildi.

Kurban, 2023 yılının Ekim ayında kaybolmuş ve yakın bir akrabası, kurbanın telefonundan gelen şüpheli mesajların ardından durumu polise bildirmişti.

Mesajlarda, kurbanın bir kadınla tanıştığı, İspanya'dan ayrılacağı ve telefonunu elden çıkaracağı yazıyordu.

12 Kasım'da, polis kayıp adamın sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadın ile kadının eski partneri olduğu belirtilen bir erkeği gözaltına aldı.

Bu ayın başlarında, kurbana ait olduğu düşünülen, ileri derecede çürümüş bir gövde yakındaki bir mezarlıkta bulundu.

Şüpheliler tutuklanırken, dava üzerindeki soruşturma devam ediyor.

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