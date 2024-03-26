Katliamı 5,400 dolar için yapmış

Rusya’nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen ve 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelilerinden Shamsidin Fariduni, saldırıyı para için gerçekleştirdiğini, kendisine 500 bin ruble (5,400 dolar) teklif edildiğini söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan sorgu videosuna göre Fariduni, 4 Mart’ta Türkiye’den Rusya’ya giriş yaptığını ve ismini vermediği bir kişi tarafından Crocus City Hall’da gerçekleşen katliamı 5,400 dolar için gerçekleştirdiğini belirtiyor. Fariduni'nin vizesi bittiği için Rusya'dan çıkış yaparak Türkiye'ye geldiği ve sonrasında tekrar Moskova'ya gittiği belirtiliyor.

Rus medyasında dört tutuklunun dördününde Tacikistan vatandaşı olduğu belirtildi. Moskova’da pazar günü mahkemeye çıkan tutukluların görünür yaraları olması, sorgu sırasında güvenlik güçlerinin şiddet kullandığına da işaret ediyor.

Tutuklular arasında en genç isim Muhammadsobir Fayzov. 19 yaşındaki Fayzov Rus basınına göre Moskova yakınlarında bir kasabada berber olarak çalışıyor. Fayzov mahkemeye tekerlekli sandalyede getirildi ve iki gözü de kapalı ve kafası arkaya düşer haldeydi.

Diğer bir tutuklu Dalerdzhon Mirzoyev ise 32 yaşında ve dört çocuk babası. Moskova’da otobana yakın bir yerde bir hostelde kaldığını söyleyen Mirzoyev, uçuş verilerine göre Tacikistan ve Moskova arasında sık sık seyahat etmiş.

Wagner askerlerine yakınlığıyla bilinen Telegram kanalı Grey Zone’da yayınlanan videolara göre dördüncü tutuklu ise Saidakrami Rachabalizoda. Videolardan birinde 30 yaşında olduğu belirtilen Rachabalizo’nun kulağının bir kısmının kesilerek ağzına sokulduğu görülüyor ve sorgu görevlilerinden birinin “Tek bir kulağın kaldı” dediği duyuluyor.