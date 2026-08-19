Kayıp iki dağcının cansız bedenleri 34 yıl sonra eriyen buzulda bulundu

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İsviçre Alpleri’nde 34 yıl önce kaybolan iki Belçikalı dağcının cansız bedenleri, eriyen Trift Buzulu’nda bulundu.

Polis, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir yürüyüşçünün 26 Temmuz’da İsviçre’nin güneyinde, İtalya sınırı yakınlarında buzuldaki kalıntıları fark ettiğini bildirdi.

Kalıntılar, kimlik tespiti için Sion’daki Wallis Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüldü.

Polis açıklamasında, “DNA profillerinin doğrudan karşılaştırılması sonucunda, bunların 1992 yılında Weissmies bölgesinde kaybolan iki dağcı olduğu kesin olarak belirlendi” denildi.

Açıklamada, “DNA profillerinin doğrudan karşılaştırılması, bunların 1992'de Weissmies bölgesinde kaybolan iki dağcı olduğunu resmen ortaya koydu” denildi.

İki erkek dağcı 4 Eylül 1992'de, 4 bin 17 metre yüksekliğindeki Weissmies zirvesine tırmanmak amacıyla Weissmies dağ evinden yola çıktı ve Almagell dağ evine kadar ilerleyebildi.

Ancak kötü hava koşullarına yakalanan dağcılar hedeflerine hiç ulaşamadı.

Sonraki aylarda birkaç arama operasyonu yürütüldü. Bu aramalarda bir sırt çantası bulundu, ancak dağcılara ulaşılamadı.

Euronews'in derlediği habere göre Valais polisi, çoğu dağlık bölgelerde ve nehirlerde kaybolan, 1925'ten bu yana kayıp bildirilen kişilerin kayıtlarını tutuyor.

İklim değişikliğinin buzul erimesini hızlandırmasıyla birlikte, geri çekilen buzlar yıllar, hatta onlarca yıl önce kaybolan dağcıların kalıntılarını giderek daha sık ortaya çıkarıyor.

Geçen yıl, 1994'te ortadan kaybolan bir İsviçreli dağcının kalıntıları, yine Valais kantonunda yer alan Ober Gabelhorn Dağı'ndaki bir buzul üzerinde bulundu.