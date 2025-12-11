Kazakistan ile İran arasında 8 iş birliği anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan’a geldi.

Pezeşkiyan için başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da resmi karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İranlı mevkidaşıyla önce baş başa, ardından heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

İki lider, görüşmelerin ardından "Ortak Bildiri" imzaladı ve basın toplantısı düzenledi.

"Tarihi İpek Yolu, günümüz Kazakistan ve İran topraklarından geçti"

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, iki halk arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek, "Tarihi İpek Yolu, günümüz Kazakistan ve İran topraklarından geçti. İran arşivlerinde Kazak Hanlığı ve Kazakların cesur bir halk olduğuna dair belgeler mevcut." dedi.

İran heyetinin bugün bu tarihi belgelerin kopyalarını Kazakistan’a getirdiğini belirten Tokayev, söz konusu belgelerde Türkistan bölgesindeki siyasi ve ekonomik durumun yanı sıra Rus İmparatorluğunun Kazak Hanları ile bölgesine ilişkin eylemlerinin de yer aldığını söyledi.

Tokayev, "Bu önemli belgeler, şüphesiz ki bilim insanlarımızın o dönemdeki Kazak Hanlığı’nın uluslararası ilişkilerini daha detaylı bir şekilde incelemelerine olanak sağlayacaktır. Ayrıca Kazak bozkırlarında kömür, demir, bakır, kurşun ve turkuaz madenciliği ve arama çalışmalarından da bahsediliyor. Bunlar çok ilginç bilgiler. Çok teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

Kazakçada Farsça kökenli kelimelerin az olmadığını anlatan Tokayev, Farsça kökenli Kazakça kelimelerden örnekler verdi.

Tokayev, Pezeşkiyan’ın bu ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağından emin olduğunu dile getirerek, "Bugün hem dar kapsamlı hem de geniş kapsamlı olarak çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özellikle karşılıklı ticaret hacmini büyütme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Tokayev, İranlı şirketleri Kazakistan’da uzun vadeli büyük projelerde çalışmaya davet ettiğini bildirdi.

Tokayev, ayrıca ulaştırma ve lojistik sektöründeki işbirliğini önemsediklerini ve bu bağlamda İran’ı Güneydoğu Asya ülkelerine ve Afrika kıtasına açılan bir "kapı" olarak gördüklerini söyledi.

Uluslararası kuruluşlara güvenin azalmasından endişe duydukları konusunda hemfikir olduklarını belirten Tokayev, Kazakistan ve İran’ın Birleşmiş Milletlerin rolünün güçlendirilmesi konusunda ortak görüşe sahip olduğunu bildirdi.

Ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma planı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptığı konuşmada, Orta Asya bölgesiyle iyi komşuluk ilişkilerini özellikle önemsediklerini vurguladı.

İran için Hazar Denizi’ni paylaştıkları Kazakistan’ın önemli ortak olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, iki ülkenin uluslararası konulara ilişkin ise tutumlarının örtüştüğünü dile getirdi.

Pezeşkiyan, bugünkü görüşmelerde ise tarım, imalat, madencilik, ulaştırma ve lojistik, eğitim, kültür ve yeni teknolojiler de dahil olmak üzere birçok alanda ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını değerlendirdiklerini ve karşılıklı ticaret hacmini ise 3 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Tokayev ve Pezeşkiyan, toplantı sonrası Kazakistan ve İran hükümetleri arasında dışişleri bakanlıkları işbirliği programının yanı sıra karşılıklı hukuki yardım, ulaştırma ve lojistik, yük taşımacılığı, adalet, sağlık, kültür ve medya gibi sektörlerde toplam 8 işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Kazakistan'la işbirliği mesajı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında tarım, madencilik, sanayi, ulaşım ve teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerinin söyleyen Pezeşkiyan, “Tahran ve Astana’daki siyasi irade, iki ülke arasındaki ticaret hacmini layık olduğu seviyeye yükseltebilir.” diye konuştu.

"Kazakistan, İran'ın bölgedeki önemli ortağı ve Hazar Denizi’nde etkili komşusu”

Ülkesinin komşuluk politikası çerçevesinde Orta Asya’ya özel önem verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, Kazakistan’ı, İran'ın “Bölgedeki önemli ortağı ve Hazar Denizi’nde etkili komşusu” olarak niteledi.

İran Cumhurbaşkanı, “Görüşmelerde her iki taraf da ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu’nun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca iki ülkenin bölgesel transit ağındaki pozisyonunun güçlendirilmesi konusunda da faydalı görüşmeler yapıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Kazakistan’ın bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak bir görüşe sahip olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, “İran ve Kazakistan, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, Birleşmiş Milletlerin (BM) pozisyonunun güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı konularında mutabık kaldı.” diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran’ın, görüşmeler sırasında alınan kararların hayata geçirilmesi hususunda üzerine düşen tüm vazifeleri yerine getireceğini vurguladı.