Kazakistan'da burka giymek resmen yasaklandı

Kazakistan hükümeti, yüzünü örten peçelerin kolluk kuvvetlerinin kişileri tanımlamasını zorlaştırdığını ve bunun da kamu güvenliğini tehlikeye attığını belirtiyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra, yüzün tamamını örten giysiler kamuya açık yerlerde giyilemeyecek.

Ancak, özel tıbbi ihtiyaçları olan kişiler veya şiddetli hava koşulları gibi istisnai durumlar için istisnalar var. Sivil savunma ve kültürel etkinlikler için de istisnalar arasında.

Mart 2024'te Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, nikabı radikal kişiler tarafından Kazak kadınlarına dayatılan modası geçmiş bir giysi olarak nitelendirdi. O dönemde yaptığı açıklamada, nikabın ülkenin geleneksel değerleri ve ulusal kimliğiyle çeliştiğini söyledi.

Tokayev, “Yüzü örten siyah cüppeler giymek yerine, ulusal tarzda giysiler giymek çok daha iyidir. Ulusal kıyafetlerimiz etnik kimliğimizi canlı bir şekilde vurgular, bu nedenle bunları kapsamlı bir şekilde yaygınlaştırmamız gerekiyor” dedi.

İki yıl önce Kazakistan hükümeti, okul üniforması kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsünü yasaklamıştı.