Kazakistan'da havalimanında bıçaklı rehine dehşeti! (Video)

Kazakistan'daki Almatı Uluslararası Havalimanı'nda bıçaklı saldırgan, bir kişiyi rehin aldı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Kadını rehin alarak saçlarından tuttu

Havalimanında yaşanan rehine krizi büyük paniğe neden oldu. Kimliği belirsiz bir saldırgan, bir kadını rehin alarak saçlarından tuttu. Olay yerine hızla müdahale eden özel güvenlik ekipleri ve havalimanı polisi, saldırganı ikna etmeye çalıştı.

Çevredeki yolcular korku dolu anlar yaşarken, bazı kadınların çığlık attığı duyuldu. Güvenlik güçleri, rehinenin zarar görmemesi için titizlikle müdahalede bulunurken, olayın nasıl sonuçlandığına dair resmi açıklama bekleniyor.