Kazakistan'da helikopter kazası: 4 ölü

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 16.00'da Batı Kazakistan eyaletinin merkezi Oral şehrinden 54 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye, 5 kişilik mürettebat ile 1 yolcunun bulunduğu Mİ-8 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, saat 19.00 itibarıyla olay yerine intikal eden kurtarma ekibinin, sert iniş sırasında mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiğini tespit ettiği ve 2 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Helikopterdeki yolcunun, Kazakistan'ın Ulusal Petrol Nakliye Şirketi Kaztransoil'in temsilcisi olduğu ve şirketin siparişi üzerine bölgedeki boru hattını incelemek için havalandığı öğrenildi.