Kazakistan’da tatbikat faciası: 14 asker hayatını kaybetti

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Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında 17 asker denize sürüklendi. Şiddetli rüzgar ve kötüleşen hava koşullarının neden olduğu olayda 14 asker yaşamını yitirdi, 3 asker kurtarıldı.

Hava koşulları aniden kötüleşti

Olay, Kazakistan’ın Mangistau eyaletinde düzenlenen eğitim ve muharebe görevi sırasında meydana geldi.

Tatbikat sırasında hava koşullarının bir anda kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi üzerine 17 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığının yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 3 asker kurtarılırken 14 askerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi’nde sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Çalışmalar sırasında sabah saatlerinde iki askerin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 14’e yükseldi.

Soruşturma başlatıldı

Kazakistan Başsavcılığı, Mangistau eyaletindeki tatbikat sırasında meydana gelen ölümlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 30’dan fazla askerin ifadesinin alındığı ve 12 ayrı bilirkişi incelemesinin başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık, bazı yetkililerin askeri görevlerini ihmalkar biçimde yerine getirdiğinden, hava koşullarını dikkate alarak personelin güvenliği için gerekli tedbirleri almadığından ve kurtarma çalışmalarının yeterli şekilde organize edilmediğinden şüphelenildiğini belirtti.

Kazakistan’da ulusal yas ilan edildi

Tatbikatta hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül, Kazakistan’da Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken konser ve eğlence programlarının da iptal edildiği bildirildi.