Kazakistan’daki tren kazasında 8 vagon raydan çıktı

Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı. Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.