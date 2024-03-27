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Kazakistan’daki tren kazasında 8 vagon raydan çıktı

Kazakistan’ın Aktöbe bölgesinde meydana gelen tren kazasında 8 vagon raydan çıktı.

Haber Merkezi
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Kazakistan’daki tren kazasında 8 vagon raydan çıktı
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Kazakistan’ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı. Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.

 

 