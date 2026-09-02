Kazakistanlı devden Türkiye’de dijital finans atağı

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Kazakistan merkezli teknoloji ve finans şirketi Kaspi.kz, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletme stratejisinde yeni bir aşamaya geçti. Şirket, Hepsiburada'daki kontrol payının ardından Rabobank A.Ş.'nin satın alımını da tamamlayarak Türkiye'deki dijital finans faaliyetleri için önemli bir altyapı oluşturdu.

Kaspi.kz'nin Türkiye planında e-ticaret, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilerin aynı dijital yapı içerisinde buluşturulması öne çıkıyor.

Rabobank satın alımı tamamlandı

Kaspi.kz, Türkiye'de faaliyet gösteren tam lisanslı Rabobank A.Ş.'yi satın alma işlemini 15 Temmuz 2026'da tamamladığını açıkladı. Böylece şirketin Türkiye'deki bankacılık faaliyetleri açısından önemli bir aşama geride bırakıldı.

Hepsiburada ile başlayan Türkiye yolculuğu

Kaspi.kz'nin Türkiye'deki büyüme süreci Hepsiburada yatırımıyla başladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da kontrol payını elde ederek pazara giriş yaptı. Kaspi.kz'nin Türkiye'deki e-ticaret varlığı, daha sonra finansal hizmetlerle desteklenecek yapının temelini oluşturdu. Şirketin Türkiye'deki payı şu anda Hepsiburada'nın yüzde 86,74'üne karşılık geliyor.

E-ticaret ve finans aynı yapıda buluşacak

Kaspi.kz'nin Türkiye stratejisinin merkezinde, alışveriş deneyimi ile finansal hizmetlerin birbirine bağlanması bulunuyor. Şirket, Kazakistan'da geliştirdiği ödeme, e-ticaret ve fintech hizmetlerindeki deneyimini Türkiye'deki tüketiciler ve işletmeler için kullanmayı hedefliyor.

Bu model kapsamında Hepsiburada'nın alışveriş altyapısı ile bankacılık ve finansal hizmetlerin birbirini destekleyen bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yeni bankacılık yapısı Hepsiburada ile entegre ediliyor

Kaspi.kz'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin açıklamasına göre, Rabobank A.Ş.'nin satın alınmasının ardından banka Hepsi Bank adıyla yeniden yapılandırıldı.Şirket ayrıca Hepsiburada ile bağlantılı yeni bir alışveriş kredisi ürününü test etmeye başladı. Kaspi.kz, Türkiye'deki fintech hizmetlerini 2027'den itibaren daha geniş kapsamda sunmayı planlıyor.

Kaspi'nin modeli Türkiye'ye taşınıyor

Kaspi.kz'nin Kazakistan'daki iş modeli, ödeme hizmetleri, e-ticaret ve fintech ürünlerini tek bir dijital ekosistem içerisinde bir araya getiriyor. Şirketin “Super App” yaklaşımında kullanıcılar farklı finansal ve ticari işlemleri aynı dijital ortam üzerinden gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de ise bu yapının önemli parçalarının Hepsiburada ve Hepsi Bank üzerinden oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'deki dijital hizmetler genişleyecek

Kaspi.kz, Rabobank A.Ş. satın alımının tamamlanmasıyla Türkiye'de yalnızca e-ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirket olmaktan çıkarak finansal hizmetlerde de daha geniş bir konuma ulaşmış oldu.

Şirket, ödeme, e-ticaret ve fintech alanlarındaki tecrübesini Türkiye'deki tüketicilere ve satıcılara sunmayı planlıyor.

Kaspi.kz'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki çalışmalar henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Şirketin önümüzdeki dönemde finansal hizmetlerini genişletmesi ve Hepsiburada ile bankacılık operasyonları arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi bekleniyor.