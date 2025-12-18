KDC'de isyancı M23 grubu, Uvira kentinden çekilmeye başladı

İttifakın siyasi lideri Bertrand Bisimwa, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, çekilmenin bugün tamamlanacağını belirtti.

AFC ve M23 güçlerinin Uvira kentinde başlayan çıkışların bugün tamamlanacağını kaydeden Bisimwa, "Sivil halkı sükunetini korumaya çağırıyoruz. Arabuluculardan ve ortaklardan, Uvira'nın şiddet, misilleme ve yeniden silahlandırmadan korunmasını sağlamalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

M23 ve AFC, 16 Aralık'ta ABD'nin talebi doğrultusunda Uvira'dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen Doha barış sürecine katkı sağlamak amacıyla alındığı belirtilmişti.

AFC/M23 Koordinatörü Cornelle Nangaa, açıklamasında, "AFC/M23, ABD arabuluculuğunun talebi üzerine güçlerini tek taraflı olarak Uvira kentinden çekecektir." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada ayrıca, kentin askerden arındırılması, sivillerin ve altyapının korunması ile ateşkesin tarafsız bir güç tarafından izlenmesi çağrısı da yapılmıştı.

M23'ün kısa süre önce ele geçirdiği Uvira, Burundi sınırına yakın stratejik ticaret merkezi olmasının yanı sıra Güney Kivu eyaletinin geçici başkenti konumunda bulunuyor.

Kentte yaşanan çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirilmişti.

Çatışmalar, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin 4 Aralık'ta doğudaki çatışmaları sona erdirmek amacıyla imzaladığı barış anlaşmasına rağmen devam etmişti.

KDC hükümeti, Uvira'daki şiddetin Ruanda Savunma Kuvvetlerinin Kamanyola-Uvira hattında başlattığı kapsamlı saldırılardan kaynaklandığını öne sürerken, Ruanda ise KDC ve Burundi ordularını ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da geçen hafta yaptığı açıklamada, Ruanda'nın barış anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, Washington'un verilen sözlerin yerine getirilmesini sağlamak için adım atacağını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Batılı ülkeler, M23'ün Ruanda tarafından desteklendiğini belirtirken, grup KDC'nin doğusunda Goma ve Bukavu eyalet başkentleri dahil geniş bir alanı kontrol altında tutuyor.