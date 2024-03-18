KDP: IKBY parlamentosu seçimlerine katılmayacağız

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Federal Mahkemesi'nin müdahaleleri nedeniyle parlamento seçimlerine katılmayacağını açıkladı.

KDP, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin IKBY Parlamento seçimlerindeki azınlık kotasını iptal etmesi ardından seçimlere katılmama karar aldıklarını duyurdu.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre KDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Bize yüklenen tarihi misyon ve ulusal çıkarlarımız gereği gereği yasadışı ve anayasaya aykırı bir şekilde dayatılan seçimlere katılmayacağız” denildi.

KDP Politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklama, parti lideri Mesud Barzani'nin katılımıyla düzenlenen toplantı ardından geldi. Açıklamada anayasanın uygulanması, hükümeti kurmaya yönelik siyasi ve idari anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması konusunda (iktidardaki) Devlet Yönetme bünyesindeki tarafları ulusal sorumluluk sahibi gördüklerini ifade edildi. KDP açıklamasında "Aksi takdirde siyasi süreci devam ettiremeyiz” dedi.

KDP’nin seçimi boykot etmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi'ne ve onun anayasal kurumlarına karşı yürüttüğü tüm anayasa ihlallerine, anayasaya aykırı ve demokratik olmayan bir seçimi meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.