Kedi mamaları geri çağrılıyor! Kuş gribi testleri pozitif çıktı

Dünyada kuş gribi salgını alarmı verildi. ABD'de bir insanda görülen ilk ciddi kuş gribi vakasının ardından evcil hayvanlarda da kuş gribi vakası görüldü. Oregon merkezli Northwest Naturals, H5N1'e karşı pozitif test sonucu aldıktan sonra bir parti kedi mamasını gönüllü olarak geri çağırdı.

H5N1 suşuna karşı pozitif test sonucu verdi

Marka, 24 Aralık'ta bir parti kedi mamasını, yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) virüsünün H5N1 suşuna karşı pozitif test sonucu vermesinin ardından gönüllü olarak geri çağırdı. Şirket, 2 kiloluk, Hindili çiğ ve dondurulmuş kedi mamasının toplatma kapsamında olduğunu duyurdu.

ABD çapında dağıtımı yapılmıştı

Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, Rhode Island ve Washington ve Kanada'daki British Columbia dahil olmak üzere ülke çapında satıldı.

Mamaları iade çağrısı yapıldı

Şirket, geri çağrılan evcil hayvan mamasını satın alan müşterilerini derhal ürünü atmaya ve para iadesi için satın alma yeriyle iletişime geçmeye çağırıyor. Şu ana kadar geri çağırmayla bağlantılı olarak yalnızca bir ölüm bildirildi.

Kedi ölümünün kuş gribi ile bağlantısı testlerle doğrulandı

ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları (NVSL) ve Oregon Eyalet Üniversitesi'ne bağlı Oregon Veterinerlik Tanı Laboratuvarı (ODVL), Oregon'daki Washington County'de bir ev kedisinin çiğ dondurulmuş evcil hayvan mamasını tükettikten sonra H5N1 kuş gribine yakalandığını ve öldüğünü testlerle doğruladı.

İnsan ve evcil hayvanlara geçiş nadir olsa da görülüyor

İnsanların evcil hayvanlar da dahil olmak üzere enfekte hayvanlardan kuş gribi kapması son derece nadir olsa da, özellikle uzun süreli ve korumasız maruziyetle mümkün olduğu belirtiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, daha önce 2016 yılında bir kedi bir insanı kuş gribiyle enfekte etmişti.

Louisiana'da insanda kuş gribi vakası alarma geçirdi

Son olarak ABD yetkilileri Çarşamba günü, Louisiana'daki yaşlı bir hastanın şiddetli kuş gribi nedeniyle "kritik durumda" olduğunu duyurdu. Bu, olası bir kuş gribi salgını korkusu artarken ülkedeki ilk ciddi insan vakası oldu. ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da olağanüstü hal ilan edilirken CDC'den yeni açıklama geldi. ABD aşı stoğu yapıyor.