  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kedi nüfusu, insan nüfusunu geçince hükümet düğmeye bastı
Takip Et

Kedi nüfusu, insan nüfusunu geçince hükümet düğmeye bastı

Güney Kıbrıs’ta sokak kedisi sayısı 1 milyonu geçerken, hükümet kedi kısırlaştırma fonunu 300 bin euroya çıkaracağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kedi nüfusu, insan nüfusunu geçince hükümet düğmeye bastı
Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yaşayan sokak kedisi sayısı 1 milyonu geçerek, 980 bin olan insan nüfusunu geçti. Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner dairesi ve hayvan hakları kuruluşlarını suçlayan bir haber yayımladı. Haberde, bu kuruluşlar nedeniyle insan sayısını geçen kedileri kısırlaştırma işleminin yetersiz olduğu ileri sürüldü. Bir grup vatandaş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile devletin sokak kedilerini derhal kısırlaştırmasını istedi.

Kısırlaştırma fonu 300 bin euroya yükseltilecek

Kedi popülasyonundaki artış, Temsilciler Meclisi'ndeki Çevre Komitesi'nde de tartışıldı. GKRY Çevre Bakanı Maria Panayiotou, hükümetin kedi kısırlaştırma fonunu yıllık 300 bin euroya çıkaracağını duyurdu. Hayvanseverler ise tartışmalara tepki göstererek, kedilerin zehirlenmesi ve kötü muameleye maruz bırakılmamasını istedi. Politis gazetesinde yer alan bir haberde, 18 Kasım’da Oroklini bölgesinde 8 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü bildirilmişti.

Dünya
BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi
BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi
İsrail: 4 esirin cesedini Kızılhaç'tan teslim aldık
İsrail: 4 esirin cesedini Kızılhaç'tan teslim aldık
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Trump: Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek
Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek