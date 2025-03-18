Kendi işini başkalarına yaptırarak zengin oldu! Aynı anda altı tam zamanlı işte çalışıyor

Gerçek kimliğini gizli tutan ve "Harrison" takma adını kullanan bir kişi, tamamen uzaktan yürütülen altı tam zamanlı işte aynı anda çalışıyor. Business Insider'a göre, bu sistemi sürdürebilmesinin sırrı ise görevlerini başkalarına yaptırması.

Sıkıntı çıkmazsa 800 bin dolar kazanmayı planlıyor

Bilişim sektöründe kalite güvenlik uzmanı olan Harrison, aynı anda altı işte çalışabilmesine yardım eden yedi kişiden oluşan bir ekip oluşturdu. 2023'te bu sistemle 470 bin dolar gelir elde eden Harrison, bu yıl da herhangi bir sıkıntı çıkmazsa 800 bin dolar kazanmayı planlıyor.

Harrison 800 bin dolarlık gelirin 250 bin dolarını çalışanlarına vereceğini söylüyor. Bu da saatlik ücretin 25 ila 30 dolar arasında olduğu anlamına geliyor.

Gelirini en üst seviyeye çıkarmak için beş yıldır bu yöntemi uyguladığını söyleyen Harrison, 2023'te kazandığı 470 bin doların 150 bin dolarını çalışanlarına verdiğini söyledi.

Eline 500 bin dolardan fazla para kaldı

Geçen yıl da aynı anda dokuz farklı iş aldığını söyleyen Harrison çalışanlarına paylarını verdikten sonra elinde 500 bin dolardan fazla para kaldığını söyledi.

Business Insider'a "Patronum, faturalar ve çocukların eğitimleri nedeniyle sürekli endişelenirdim" diye anlatan Harrison "Daha fazla işe sahip olmanın yarattığı en büyük fark daha az gergin olmam. Çünkü bir şeyler ters giderse dünyanın sonu gelmeyecek ya" dedi.

İş yükünü paylaşabileceği uygun kişileri buldu

Harrison 2018'de uzaktan çalışmasını mümkün kılan iki ayrı işte çalışmaya başladı. Pandeminin baş göstermesiyle uzaktan çalışma daha yaygın hale geldi ve Harrison da bu fırsatı kaçırmayarak üçüncü ve dördüncü işleri buldu.

Business Insider'a göre iş yükü kısa sürede tek başına yönetemeyeceği bir hale geldi. O da iş yükünü paylaşabileceği uygun kişileri bulmak için freelance çalışanların ilan verdiği bir siteden faydalandı. Birçok kişiyle görüştükten sonra kendi takımını oluşturan Harrison, çoğunun ABD'li, Kanadalı, Hindistanlı ve Pakistanlılardan oluştuğunu belirtti.

Haftada 40 saat çalışıyor

Günlerini toplantılara katılarak ve ekibinin çalışmalarını inceleyerek geçirdiğini anlatan Harrison, bunun haftada 40 saatini aldığını söyledi. Dört çalışanının görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Harrison, kayınbiraderininse tüm bu operasyonu yönetmesine yardım ettiğini ve zaman zaman toplantılarda yerini aldığını belirtti.

Zaman zaman işten çıkarıldığını ya da sözleşmesinin uzatılmadığını anlatan Harrison, bu durumda diğeri ki çalışanının kendisi adına iş başvurularında bulunduğunu, mülakatlara kendisinin gittiğini söyledi.