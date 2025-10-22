Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor

Netflix, ABD'nin en köklü siyasi hanedanı olan Kennedy ailesinin kökenlerini konu alan yeni bir diziye yeşil ışık yaktı. Kennedy adını taşıyan dizide Michael Fassbender, ailenin reisi Joseph Kennedy Sr. rolünü üstlenecek. Yapım, Chernin Entertainment tarafından hazırlanıyor.

Dizinin yaratıcılığını Castle Rock ve Masters of Sex'le tanınan Sam Shaw üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Onur Savaşı (Jagten) ve Körkütük'e (Druk) imza atan Oscarlı sinemacı Thomas Vinterberg oturacak. Dizi, Fredrik Logevall'ın JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 (JFK: Amerikan Yüzyılında Yetişkinliğe Adım Atmak, 1917–1956) adlı kitabından uyarlandı.

Resmî özetine göre sekiz bölümlük dizi, “modern tarihin en ikonik hanedanının şekillenmesine yol açan özel yaşamları, aşklar, rekabetler ve trajedileri” anlatacak ve “bugünkü dünyayı inşa eden olaylara” ışık tutacak. İlk sezon, 1930’lardan başlayarak Joe ve Rose Kennedy’nin ve dokuz çocuklarının — aralarında, ‘altın çocuk’ ağabeyinin gölgesinden kurtulmaya çalışan isyankâr ikinci oğul Jack’in de bulunduğu — olağanüstü yükselişini konu alacak.

Hollywood Reporter'a konuşan Sam Shaw, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kennedy ailesinin hikayesi, Amerika'nın sahip olduğu en güçlü mitlerden biri, Shakespeare'le Cesur ve Güzel (The Bold and the Beautiful) arasında bir yerde duruyor. Fredrik Logevall'ın olağanüstü ve incelikli biyografisi, bu efsanenin ardındaki insani arzuları ve yükleri gözler önüne seriyor. Kennedylerden yola çıkarak hem bugünümüzü hem de nasıl buraya geldiğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu dönüşüm sürecindeki aileyi ve dünyayı keşfetmek beni son derece heyecanlandırıyor."

