Kenya, Türkiye’nin talebini kabul etti: 4 kişi iade edildi

Kenya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile güçlü ilişkiler nedeniyle dört Türk’ün iade talebini kabul ettiklerini ve bu kişilerin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre yetkililer yaptığı açıklamada “sınır dışı edilen dört kişiye ulusal ve uluslararası hukuka uygun, onurlu bir şekilde davranılacağı konusunda Türkiye’den güvence aldıklarını" belirtti.

Açıklamada Cuma günü sınır dışı edilen mültecilerin adı verilmedi veya Türkiye tarafından neden iadelerinin istendiğine dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kenya, çoğunluğu Somali'den olmak üzere ev sahipliği yaptığı 780 bin mülteciyi korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, söz konusu kişilerin sınır dışı edilmesi halinde “ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabileceği” konusunda uyarı yapmıştı.