Kenya'da 42 kadını öldüren Jomaisi Khalisia adlı seri katil yakalandı

Kenya polisi bugün yaptığı açıklamada, başkent Nairobi’deki Mukuru çöplüğünde 9 kadının cesediyle ilgili şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino’nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia’ya götürdüğünü ifade etti.

İnceleme devam ediyor

Cesetlerin bulunduğu alana 100 metre uzaklıkta olan Khalisia’nın dairesini arayan polis, ilk etapta kadınlara ait çamaşırlar, telefonlar, kadın çantası ve birçok eşya tespit etti.

Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini vurguladı.