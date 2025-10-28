Kenya'da düşen uçak Macar ve Alman turistleri taşıyormuş: Kurtulan olmadı (Video)

Kenya'da bugün yerel saatle 08.30 sıralarında düşen uçağa ilişkin detaylar belli oldu.

Havayolu şirketi Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında düşen uçaktaki yolcuların turist olduğu bildirildi.

Açıklamada, Diani Havaalanı'ndan Maasai Mara Milli Parkı içindeki safari kampına gitmek üzere havalanan uçağın 10 yolcu taşıdığı, yolculardan 8'inin Macar, 2'sinin Alman, pilotun ise Kenyalı olduğu aktarıldı. Havayolu açıklamasında, "Ne yazık ki, kurtulan olmadı" diye konuştu.

Kenya medyası, uçaktaki kişilerin cesetlerinin tanınamayacak şekilde yandığını aktardı.