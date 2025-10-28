  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kenya'da düşen uçak Macar ve Alman turistleri taşıyormuş: Kurtulan olmadı (Video)
Takip Et

Kenya'da düşen uçak Macar ve Alman turistleri taşıyormuş: Kurtulan olmadı (Video)

Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde düşen küçük uçakta ölen 11 kişiden 8'inin Macaristan, 2'sinin ise Almanya vatandaşı olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kenya'da düşen uçak Macar ve Alman turistleri taşıyormuş: Kurtulan olmadı (Video)
Takip Et

Kenya'da bugün yerel saatle 08.30 sıralarında düşen uçağa ilişkin detaylar belli oldu.

Havayolu şirketi Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, Mombasa şehrine bağlı Kwale ilçesi yakınlarında düşen uçaktaki yolcuların turist olduğu bildirildi.

Açıklamada, Diani Havaalanı'ndan Maasai Mara Milli Parkı içindeki safari kampına gitmek üzere havalanan uçağın 10 yolcu taşıdığı, yolculardan 8'inin Macar, 2'sinin Alman, pilotun ise Kenyalı olduğu aktarıldı. Havayolu açıklamasında, "Ne yazık ki, kurtulan olmadı" diye konuştu.

Kenya medyası, uçaktaki kişilerin cesetlerinin tanınamayacak şekilde yandığını aktardı.

Dünya
Çernobil'de yaşayan köpeklerin rengi maviye döndü
Çernobil'de yaşayan köpeklerin rengi maviye döndü
AB, Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeye hazırlanıyor
AB, Ukrayna'yı güvenli uydu iletişim sistemine dahil etmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz
Rusya: Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz
İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği öne sürüldü
İsrail'in, Gazze'de esir cenazelerinin yer tespit çalışmalarını engelleyeceği öne sürüldü
Su satarak köşeyi döndü: Ülkenin en zengin kişisi oldu
Su satarak köşeyi döndü: Ülkenin en zengin kişisi oldu
AB Komisyonu Başkanı: Hava sahamıza ve topraklarımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz
AB Komisyonu Başkanı: Hava sahamıza ve topraklarımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz