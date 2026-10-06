Kenya'da ilk Ebola vakası doğrulandı

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Kenya ulusal basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola kaynaklı ilk ölümle ilgili açıklama yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Uganda üzerinden Kenya'ya gelen bir kişide, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün tespit edildiğini söyleyen Duale, hastanın son 7 yıldır KDC'de yaşadığını ve çalıştığını, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandığını ve ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Duale, hastanın daha sonra kara yoluyla Uganda'ya geçtiğini ve buradan Kenya'ya dönmek üzere yola çıktığını, 3 Ekim'de 23 yolcunun bulunduğu Jambojet uçağıyla Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na geldiğini kaydetti.

Aden Duale, hastanın havalimanında rutin sağlık taramasından geçirildiğini, ardından Nairobi Hastanesine kaldırılarak ayrı bir odada izole edildiğini, ateş, titreme, şiddetli yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı, yutkunma güçlüğü ve cilt altında kanama gibi belirtiler gösterdiğini anlattı.

Hastadan alınan numunelerin incelenmesi sonucu Ebola enfeksiyonunun doğrulandığını bildiren Duale, destekleyici tedavi uygulanan hastanın 5 Ekim'de hayatını kaybettiğini ve protokollere uygun şekilde defnedileceğini söyledi.

"28 temaslı belirlendi"

Duale, hayatını kaybeden kişinin ailesi ve tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 temaslı kişiyi tespit ettiklerini aktardı.

Kenya Sağlık Bakanlığı, aylardır sürdürdüğü hazırlıklar kapsamında özellikle Uganda sınırındaki geçiş noktalarında gözetimi artırmış, şüpheli vakaların tespiti ve takibi için sağlık ekiplerinin sayısını artırmıştı.