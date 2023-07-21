Kenya'da protestolar 3. gününde
Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya karşı düzenlenen gösteriler 3. gününde de devam etti. Muhalifler, ülkede hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.
Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler üçüncü gününde devam etti.
Muhalif Azimio koalisyonunun, başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gündür süren gösterilerde polis ve göstericiler çatıştı.
Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.
Gösterilerde 6 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, Kenya polisi ise iddiaları yalanladı.
Muhalif liderler gözaltına alındı
Muhalif liderlerden Wiper Partisi Başkanı Kalonzo Musyoka'nun ev hapsine alındığı, Azimio koalisyonu lideri Raila Odinga'nın da gösterilere katılmasının engellendiği öne sürüldü.
Üreticiler Derneğine göre, ülke çapında 3 gün boyunca düzenlenen gösteriler nedeniyle ülke ekonomisi günlük 20,1 milyon dolar kaybetti.
Hükümetin çıkardığı ancak Anayasa Mahkemesinin itirazlar üzerine yürütmesini durdurduğu vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.