  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kenya'da sel felaketi: 10 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Kenya'da sel felaketi: 10 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kenya'da sel felaketi: 10 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Yerel basındaki haberlere göre, Nairobi'de dün şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı.

Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Seda, ölenlerden 8'inin hızla yükselen sel sularına kapıldığını ve akıntıların sürüklediği araçların içinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Sel sırasında kentin farklı bölgelerinde elektrik çarpması nedeniyle 2 kişinin öldüğünü kaydeden Seda, şiddetli su baskınları sebebiyle ana yolların geçilemez hale gelmesi sonucu şehir genelinde en az 71 aracın mahsur kaldığını ifade etti.

Seda, selden etkilenen birçok bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının artabileceğini vurguladı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.

Pentagon, New Mexico’da yüksek enerjili lazer sistemini test ediyorPentagon, New Mexico’da yüksek enerjili lazer sistemini test ediyorSavunma Sanayi
12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor!12 Mart Perşembe A101’de akıllı ekran dönemi başlıyor: A101’e Smart TV geliyor!Aktüel

 