Keops Piramidi’nin sırrına bir adım daha: 60 tonluk taşlar böyle yükseltilmiş olabilir

Mısır'daki Keops Piramidi'nin nasıl inşa edildiği arkeologları asırlardır meşgul eden bir bilmece... Piramidin bazıları 60 tona kadar çıkabilen taş blokları 20 yıl gibi bir sürede nasıl yüzlerce metre yükseğe çıkarabildiği bilgisi, antik dönemden kalma hiçbir yazılı kaynakta bulunmuyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, geleneksel teorilerde taşların piramidin rampa sistemiyle inşa edildiği öne sürülüyor. Ancak yine de bu iddialar, ağır blokların kısa sürede yükseğe çıkarılmasını açıklamakta yetersiz kalıyor.

Nature’da yayımlanan çalışma piramidin iç mekanizmasına işaret ediyor

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, piramidin gizli bir iç mekanizmayla inşa edilmiş olabileceği öne sürülüyor. Araştırmanın yazarı Dr. Simon Andread Scheuring'e göre piramit içten dışa doğru makara benzeri sistemlerle yükseltildi.

Scheuring'in hesaplamalarına göre, bu sistem sayesinde bazı dönemlerde dakikada bir taş bloğu yerleştirmek bile mümkün olmuş olabilir.

Araştırmada piramidin içindeki Büyük Galeri ve Yükselen Geçit'in, aslında tören koridorları değil; eğimli iç rampalar olduğu belirtiliyor. Bu rampalarda aşağı doğru kayan ağırlıklar, başka bir noktada taş blokların yukarı çekilmesini sağlıyordu.

Uzun süredir mezar soyguncularına karşı güvenlik önlemi sanılan Antechamber'ın ise bu modele göre bir tür makara istasyonu olduğu düşünülüyor.

Scheuring'e göre ipler, Antechamber'daki ahşap kütüklerin üzerinden geçirilerek 60 tona varan taşların kaldırılmasını sağlıyordu. Sistem, dişli değiştirir gibi ayarlanabiliyor ve daha ağır taşlar için daha fazla kaldırma gücü üretebiliyordu.

Araştırmacı odanın düzensiz tabanı ve aşırı büyük ip olukları nedeniyle buranın bir zamanlar dikey bir şaftla bağlantılı olduğunu ve inşaat bitince kapatıldığını düşünüyor.

Keops Piramidi’ndeki düzensizlikler nasıl oluştu?

Scheuring'in oluşturduğu model, piramidin iç mimarisindeki garip asimetrileri de açıklıyor. Örneğin Kraliçe Odası kuzey–güney ekseninde ortalıyken doğu–batı ekseninde kayık duruyor. Kral Odası ise piramidin merkezinin belirgin şekilde güneyinde kalıyor.

Bu düzensizliklerin içteki kaldırma sistemlerinin getirdiği mühendislik sorunlarından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Aynı teori, piramidin dış yüzeylerindeki hafif içbükey yapıyı ve taş katmanlarının yüksekliklerinin yukarı doğru çıkıldıkça değişmesini de açıklıyor. Scheuring'e göre iç rampaların ve kaldırma noktalarının yer değiştirmesi, dış yapıya da bu izleri bıraktı.

Eğer gelecekteki keşifler bu modeli doğrularsa, Keops Piramidi'nin değil, tüm Antik Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair anlayış kökten değişebilir.