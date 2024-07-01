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Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK olduğu açıklandı

Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK olduğu açıklandı
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Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.

Güvenliği sağlamak için çalışmalar sürüyor

Yapılan soruşturmalar sonucunda, terör örgütü PKK'nın bu bölgelerdeki yangınları bilinçli bir şekilde çıkardığı tespit edildi. Irak güvenlik güçleri bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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