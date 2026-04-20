Kerkük valisi Seman Ağa görevine resmen başladı
Irak Cumhurbaşkanı Amedi’den kararnamesini alan Muhammed Seman Ağa, Kerkük’te yaklaşık 100 yıl aradan sonra ilk Türkmen vali olarak görevine resmen başladı.
Irak Türkmen Cephesi basın bürosundan yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kendisine teslim edilen kararnamenin ardından Muhammed Seman Ağa, valilik görevine resmen başladı.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük İl Meclisi geçen 17 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa’yı vilayet valisi olarak seçmişti.