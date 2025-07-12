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Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı kırsal bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Keseb Sınır Kapısı kapatıldı! Acil durum ilan edildi
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Suriye'nin Lazkiye kentindeki yangın nedeniyle Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı kapatıldı. 

10 gündür süren yangın sınır kapısına yakın

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Keseb Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafından geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Lazkiye'de acil durum önlemleri alınıyor

Alluş, söz konusu kararın "acil durum önlemleri" kapsamında alındığını belirterek, "Allah'tan, Lazkiye kırsalındaki halkımızı korumasını ve herkesin acısını dindirmesini diliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'den de söndürme uçakları gönderildi

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan yangınlar 9 gündür devam ediyor. Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye'nin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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