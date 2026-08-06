Keşmir’de bölgesel özerklik tartışmaları ve Pakistan’ın rolü

Pakistan idaresindeki Keşmir topraklarında un tedarikinde yaşanan aksamalar ve enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle başlayan protestolar, zamanla yapısal bir temsil tartışmasına evrildi. Yerel yasama meclisinde bölge dışında yaşayan mültecilere ayrılan koltuklar, yerel halk ile merkezi yönetim arasındaki güven ilişkisini zedeleyen temel unsurlardan biri haline geldi. Süreç boyunca yaşanan internet kesintileri ve geniş çaplı gözaltılar bölgedeki gerilimi tırmandırırken, ilk etapta ekonomik taleplerle başlayan gösteriler, zamanla geniş tabanlı bir sivil haklar arayışına dönüştü.

Fiyat artışlarından sivil hak taleplerine uzanan süreç

Kriz, ilk etapta sosyo-ekonomik gerekçelerle tetiklendi. Bölge halkının, yerel kaynaklarla üretilen hidroelektrik enerjinin kendilerine yüksek tarifelerle yansıtılmasına tepki gösterdiği, temel gıda maddesi olan unun karaborsaya düşmesi ve yüksek enflasyonun kitleleri harekete geçirdiği belirtiliyor. Cammu Keşmir Ortak Halk Eylem Komitesi (JKJAAC) öncülüğünde örgütlenen gösterilerde, federal hükümetin sunduğu ekonomik paketlerin yapısal sorunları çözmede yetersiz kaldığı savunuldu. Bu durum, ekonomik mağduriyetlerin sistemsel sorunlardan kaynaklandığı algısını pekiştirerek sokaktaki taleplerin yön değiştirmesine neden oldu. Gösteriler, kısa sürede ekonomik reform taleplerinin ötesine geçerek siyasi özerklik ve hak arayışını içeren kitlesel bir sivil itaatsizlik görünümü kazandı.

Bölgesel temsiliyet tartışması: Meclisteki mülteci koltuklarının rolü

Olayları anayasal bir tartışma zeminine taşıyan en somut unsurlardan biri, yerel yasama meclisindeki koltuk dağılımı oldu. Bölge dışında, doğrudan Pakistan'ın diğer eyaletlerinde ikamet eden mültecilere mecliste 12 koltuk ayrılması yerel muhalefetin tepkisini çekiyor. Yerel hareketin temsilcileri, bölgede yaşamayan kişilerin Keşmir’in geleceğini tayin edecek kararlarda oy sahibi olmasını demokratik bulmadıklarını ifade ediyor. Bu koltukların, ana akım siyasi partiler tarafından yerel iradeyi şekillendirmek ve Keşmir Meclisi üzerindeki kontrolü sürdürmek amacıyla bir araç olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

Buna karşılık İslamabad yönetimi, mevcut koltuk yapısının değiştirilmesine uluslararası dengeler nedeniyle sıcak bakmıyor. Merkezi yönetimin argümanlarına göre, bu anayasal yapıda yapılacak radikal bir değişiklik, Hindistan ile olan tarihsel Keşmir davasında Pakistan’ın diplomatik tezlerini uluslararası arenada zayıflatma riski taşıyor. Federal yönetimin, statüye dair hukuki oynatmalardan kaçınma refleksi, yerel talepler karşısında daha statükocu bir duruş sergilenmesine yol açıyor.

Güvenlik politikaları ve bölgesel riskler

Sivil haklar hareketinin diyalog kanalları yerine güvenlik bürokrasisi vasıtasıyla kontrol altına alınmaya çalışılması, gerilimi artıran bir diğer unsur oldu. Eylemlerin terörle mücadele mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve bazı yapıların yasa dışı ilan edilmesi, Muzaffarabad ve Rawalakot gibi stratejik merkezlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında gerilimlere yol açtı. Dönem dönem uygulanan internet kesintileri ve enformasyon akışındaki kısıtlamalar bölgeden sağlıklı veri alınmasını zorlaştırırken; turizm sezonuna denk gelen bu istikrarsızlık yerel ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Uluslararası gözlemciler, bölgedeki iç huzursuzluğun nükleer güce sahip iki komşu arasındaki hassas ateşkes hattında yeni kırılganlıklar yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Pakistan yönetiminin yerel yönetim taleplerine anayasal güvenceler sunma kapasitesi, krizin bölgesel bir jeopolitik istikrarsızlığa dönüşmesini engellemede kritik bir rol oynamaya devam ediyor.