KFOR’un küçülme kararı sonrası Balkanlar: Belgrad, Priştine ve Brüksel’de yeni diplomasi

Priştine yönetimi, uluslararası askeri varlığın azaltılması planını yerel emniyet yapısının ve Kosova Güvenlik Gücü’nün operasyonel kapasitetinin rüştünü ispatladığının küresel bir kanıtı olarak görüyor. Kosova diplomasisinin atacağı ilk adım, ülkenin savunma programlarına ve özellikle NATO’nun Barış İçin Ortaklık mekanizmasına dahil edilmesi yönündeki lobi faaliyetlerini küresel çapta hızlandırmak olacak. Hükümet yetkilileri, batılı müttefiklerine güvenlik ihtiyacını kendi yerel unsurlarıyla eksiksiz doldurabilecek seviyeye ulaştığı mesajını veriyor. Bu kapsamda milli savunma yapısının modernizasyonu için ikili askeri hibe anlaşmalarının artırılması, lojistik tedarik hatlarının güçlendirilmesi ve Avrupa kurumlarına tam üyelik başvurusunun raftan indirilerek hızlandırılması hedefleniyor.

Belgrad’ın güvenlik boşluğu diplomasisi ve koruma talepleri

Sırbistan kanadı ise karara karşı oldukça temkinli, endişeli ve itiraz odaklı bir dış politika rotası izliyor. Belgrad yönetimi, uluslararası barış gücünün özellikle kuzey bölgelerdeki azınlık nüfus için tek meşru koruyucu kalkan ve caydırıcı güç olduğunu hatırlatarak, sahadan erken ya da plansız bir çekilmenin bölgesel bir emniyet açığı yani güvenlik vakumu yaratacağı uyarısında bulunuyor. Sırbistan’ın ilk diplomatik adımı, uluslararası anlaşmalara ve bölge kararlarına atıfta bulunarak, askeri azaltım takviminin etnik hassasiyeti yüksek olan sınır bölgelerini kapsamaması için ilgili başkentler nezdinde yoğun bir diplomatik baskı mekanizması kurmak olacak. Bu doğrultuda uluslararası karar alıcılara özel bilgi notları ve yeni diplomatik taahhüt paketleri sunularak, azınlık haklarının askeri garantilerle korunmaya devam etmesi talep ediliyor.

AB'den siyasi şartlılık mekanizması ve yeni arabuluculuk çalışmaları

Sahadaki fiziki askeri gücün yerini siyasi ve hukuki mekanizmalarla doldurmayı hedefleyen Avrupa Birliği, Brüksel'deki diyalog masasını canlandırmak için yeni bir yol haritası hazırlıyor. AB arabuluculuk heyeti, KFOR'un çekilme takvimini tarafların normalleşme adımlarına doğrudan bağlayan bir siyasi şartlılık yöntemini masaya getirmeye hazırlanıyor. Bu yönteme göre, sınır güvenliği, gümrük geçişleri ve etnik koridorların korunması gibi hassas konularda yerel yönetimlerin göstereceği yapıcı tutum ile masadaki uzlaşı performansı, askeri azaltımın hızını ve boyutunu doğrudan belirleyecek. AB ayrıca, iki ülke arasındaki doğrudan kriz iletişim hatlarını güçlendirmek ve olası sürtüşmeleri anında sahada çözmek adına yerel polis teşkilatları arasında ortak bir koordinasyon ve istihbarat paylaşım merkezi kurulmasını zorunlu kılmayı planlıyor.

Bölgesel güvenlik mimarisinde kendi kendini çevirme testi

Siyasi hamlelerin ötesinde, bu adım Batı Balkanlar'ın dış destek olmaksızın kendi ayakları üzerinde durup duramayacağını test edecek kritik bir virajı simgeliyor. Bölgedeki sınır güvenliği, gümrük geçişleri ve etnik koridorların korunması gibi temel görevler, uluslararası askerlerin devriyelerinden ziyade yerel polis amirlikleri arasındaki doğrudan temas hatlarına emanet edilecek. Bu yeni askeri yapılanma modeli, tarafları ya kaçınılmaz bir ortak güvenlik uzlaşmasına ya da sınır hatlarında daha maliyetli yerel tedbirler almaya sevk edecek. Süreç boyunca sahadaki anlık gelişmeler yakından izlenecek ve risk algısının yükselmesi durumunda azaltım takvimi dondurularak askeri birliklerin operasyonel gücü eski seviyesine hızla geri getirilebilecek.