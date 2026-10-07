Kıbrıs Rum kesiminde dikkat çeken adım: Türk caddeleri ve sokak isimleri siliniyor

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Kıbrıs Rum kesimi, 1974 öncesinde Türk popülasyonunun ağırlıkta olduğu kentlerde yer alan Türkçe isimleri haritadan çıkarma adımlarına bir yenisini ekledi. Larnaka kentindeki yerleşim yerlerinde uygulanan isim değişikliklerinin ardından, benzer bir adım Baf kentinde atıldı.

Belediye meclisinden oy çokluğuyla geçti

Baf Belediyesi meclisinde yapılan oylamada, kentteki Türk mahallesinin adının "Hafıza ve Umut" olarak değiştirilmesi önerisi gündeme geldi. Söz konusu teklif, mecliste grubu bulunan milliyetçi sağ partilerin oylarıyla kabul edildi. Alınan kararın resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi için Rum hükümetinin onayı bekleniyor.

Namık Kemal ve Fazıl Küçük caddeleri de gündemde

Kentin tarihi dokusunda yer alan Namık Kemal, İsmet İnönü ve Kıbrıslı Türklerin toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün adlarını taşıyan sokak ile caddelerin de isim değişikliği listesinde olduğu belirtiliyor. Rum yönetiminin, söz konusu sembolik caddelerin isimlerini de önümüzdeki dönemde değiştirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Bölgenin demografik ve sosyal yapısı

1991 yılından itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bölgeye getirilen Pontus kökenli Rumların ve Ermeni nüfusun yerleştirildiği Baf kenti, Rum milliyetçi hareketlerin yoğunlaştığı merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Türk mahallesindeki isim değişikliklerinin, kentteki tarihsel mirası ve Türk izlerini ortadan kaldırma amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.