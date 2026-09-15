Kıbrıs üzerinde gizli plan mı var? İkinci İsrail iddiası gündemde

İsrail'in Doğu Akdeniz politikasında Kıbrıs adasının oynadığı rol, son dönemde uluslararası gündemin ve uzman değerlendirmelerinin odağı haline geldi. İsrail menşeili şirketlerin ve şahısların adada gerçekleştirdiği yoğun gayrimenkul alımları ile yatırımlar, bölgenin geleceğine dair kritik soruları beraberinde getiriyor. Yapılan analizlerde, bu adımların sadece iktisadi girişimler olmadığı, uzun vadeli bir stratejik yapılanmanın parçası olabileceği vurgulanıyor.

Toprak alımları ve demografik hareketlilik

Adada özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgelerinde kaydedilen mülk edinimleri, güvenlik çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Stratejik noktalardaki arazi ve gayrimenkul alımlarının hızı, İsrail'in adadaki nüfuzunu kademeli olarak artırma hedefi taşıdığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Bu durum, Kıbrıs'ın jeopolitik kimliğinin değişimine yol açabilecek bir süreç olarak nitelendiriliyor.

Türkiye ve KKTC açısından güvenlik riskleri

Kıbrıs'ın ikinci bir İsrail haline getirilmesi senaryosu, Doğu Akdeniz'deki askeri ve siyasi dengeler açısından doğrudan Türkiye ve KKTC'nin milli güvenlik çıkarlarını ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve askeri üs stratejileri göz önüne alındığında, adada meydana gelebilecek bir güç kayması bölgesel istikrarı derinden etkileme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, adadaki bu hareketliliğe karşı hukuki ve stratejik tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.