Kıbrıs'ta kadınlar da askerlik yapabilecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs'ta bakanlar kurulu, kadınların orduda görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

18 yaş üstü tüm erkekler için 14 aylık askerlik hizmeti zorunlu iken kadınlar şimdiye kadar ordudaki görevlerden hariç tutuluyordu.

Kadınlara askerlik yapma imkanı tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için yasa tasarısının parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, kabine toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada kadınların en erken Ekim ayında askere alınmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada bu hamlenin "Ulusal Muhafızların muharebe etkinliğini güçlendirdiğini, kadınlara askerlik hizmetine eşit katkıda bulunma hakkı tanıdığını ve ulusal güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğu fikrini teşvik ettiğini" belirtti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde orduda yaklaşık 12 bin aktif personel ve düzenli olarak eğitime çağrılan 50 binden fazla yedek asker bulunuyor.